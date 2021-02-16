«خطة النواب» تتابع تنفيذ توصياتها على موازنة الصحة

تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20202021، فيما يخص وزارة الصحة والسكان.يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة لمتابعة توصياتها بشأن الموازنة العامة الدولة عن العام المالي الجاري الجاري.وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعين متتاليين أمس تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما استهلت اللجنة عملها في بداية الفصل التشريعي الجاري بمناقشة الحسابات الختامية للدولة عن العام الماضي بالتركيز على ترشيد القروض ورواتب البعثات الخارجية.