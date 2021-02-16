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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحليل «DNA» لوالد الطفلة المتهم ببيعها مقابل 50 ألف جنيه بالقليوبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:34 ص
تحليل DNA
تحليل DNA
كتب صلاح حسنى
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قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة إجراء تحليل "dna" للطفلة الرضيعة "ر. ع. أ"، 6 أشهر، المتهم والدها بالإعلان عن بيعها مقابل 50 ألف جنيه تسليم الطفلة إلى جدتها والدة والدتها المقيمة بإحدى قرى مدينة كفر شكر مع استمرار حبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مباحث الإنترنت تفيد باتفاق أم مع شخص ادعى أنه سعودي الجنسية على بيع طفلها بعلم زوجها والذي اصطحبته معها سويا ومعهما الطفلة الرضيعة إلى مكان الاتفاق والتسليم بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وفور وصولها تم القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية ومباحث الإنترنت.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن المتهمة "ر. م" وزوجها "ع. أ" اتفقا مع أحد الأشخاص ادعى أنه سعودي الجنسية على بيع طفلتهما "ر. ع. أ" الرضيع مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهما واعترفا بارتكابهما الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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