الصحة: التأمين الشامل نجح في تسجيل 83% من أسر جنوب سيناء

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، واجهت تحدي كبير في محافظة جنوب سيناء، لإقناع المواطنين بالتسجيل في المنظومة نظرًا لاختلاف الثقافة.وأكدت خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي، أن منظومة التأمين نجحت في تسجيل 83% من أسر جنوب سيناء، وذلك بعد تطوير المستشفيات، وكذلك نسبة 100% من الوحدات الصحية، بتكلفة تتجاوز الـ3 مليارات جنيه.