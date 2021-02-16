محافظ الغربية: الدولة حريصة على دعم الأنشطة الرياضية خاصة في القرى

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، ملعبين لكرة القدم بمركز ومدينة قطور.بدأ محافظ الغربية بافتتاح ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب قطور، والذي تم تجديده من خلال إحلال وتجديد النجيل الصناعي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وأوضح أن الملعب مقام على مساحة ٣.٤٦ × ٢٥ مت،ر وتم تجديده بتكلفة إجمالية ٧٠٠ ألف جنيه لخدمة أهالي المدينة والقرى المجاورة.وتلى ذلك افتتاح المحافظ ملعب مركز شباب قرية دماط والمقام على مساحة ٥٠×٣٠ متر، والذي تم إحلال وتجديده من خلال وزارة الشباب والرياضة، بتكلفة إجمالية ٨٨٧ ألف جنيه لخدمة أبناء القرية.وأكد «رحمي»، أن «الدولة والمحافظة حريصة كل الحرص على دعم الأنشطة الرياضية خاصة في القرى، إيمانًا بأهمية الرياضة في تربية النشء وحقهم في اللعب وممارسة النشاط الرياضي».