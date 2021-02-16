رفع درجة الاستعداد في دمياط الجديدة خوفًًا من تقلبات الطقس

تفقد صباح اليوم الثلاثاء، المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، محطات رفع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة؛ للتأكد من إستعدادها وجاهزيتها وكفاءة العمل بها وبكامل طاقتها لإستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس.وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لعمل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولا بأول، وكذلك تطهير بلاعات المطر وتجهيز سيارات ومركبات شفط وكسح مياه الأمطار.وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على الإستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم شتاء 20202021، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة، طبقًا لخطة عمل، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة.