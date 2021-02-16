سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة بالجيزة (صور)

شهدت بعض المناطق المتفرقة بمحافظة الجيزة سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية موجة طقس بارد بداية من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي يصاحبه نشاط في حركة الرياح وذلك بعدد من محافظات مصر الكبرى.