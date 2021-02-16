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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط واردات ألمانيا النفطية 3.4% في 2020

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:29 ص
نفط ألمانيا
نفط ألمانيا
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية أن واردات ألمانيا من النفط الخام في 2020 انخفضت 3.4 بالمئة إذ تضررت
الأنشطة الصناعية جراء جائحة كوفيد-19 وإجراءات العزل العام المرتبطة بها.

وكشفت إحصاءات شهرية من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات (بافا) المعني بالتجارة الخارجية أن كميات النفط انخفضت إلى 83 مليون طن من 86 مليون طن في 2019.

وشكلت روسيا 34 بالمئة من تسليمات النفط الألمانية في الفترة، وتلاها بحر الشمال البريطاني والنرويجي بنسبة 21.4 بالمئة بينما ساهمت الواردات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة
16.3 بالمئة.

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