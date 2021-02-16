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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: منظومة التأمين الشامل نجحت في جذب السياحة العلاجية من الخارج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:27 ص
هالة زايد
هالة زايد
مصطفى دياب - فاتن خديوى - سارة سعودى
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قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، نجح في جذب سياحة علاجية من الخارج، وذلك بسبب المؤسسات العلاجية التي أنشئت على أسس عالمية.

وأشارت خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.

وأضحت أن الإصلاح الصحي واجه العديد من التحديات خاصة أنه في الماضي كان 58% فقط من المواطنين يشملهم المنظومة، إلا أننا برؤية القائد حاليا نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين، مشيرة أنه هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والإنفاق والرقابة عليها.

وأكدت واجهنا العديد من التحديات إلا أن الرئيس تعليمات الرئيس بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية لتقدم الخدامات كانت أول خطوات الاصلاح الطبي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، مشيرة أن منظومة التأمين الصح الشامل تلغي انفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من اجل العمل علي تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة علي تفعيل المراقبة في المحافظات.

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