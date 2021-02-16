وزيرة البيئة: الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون «المخلفات»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك تنسيقًا مع وزارة التنمية المحلية؛ للانتهاء بتحديد التكاليف التشغيلية ومقترح الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات البلدية، ليتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والتي تقوم وزارة البيئة بإعدادها.وأشارت «فؤاد»، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة، وسيتم مشاركتها مع وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأي فيها، وإدراج كافة الملاحظات قبل عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.واستعرضت وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات، جهود وزارة البيئة فيما يخص الدعم المؤسسي والمشاركة الاجتماعية لمنظومة المخلفات البلدية، ومنها حملة «جميلة يا مصر»، والتي ستطلقها الوزارة خلال شهر مارس؛ بهدف التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات وطرق التعامل مع المخلفات الصلبة، وما يتم تنفيذه في مشروعات البنية التحتية.وأكدت على حرص وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة، خاصة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم التنسيق مع المحافظين لتحديد مواقع بالمحافظات المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة في المرحلة الأولى وهي «الجيزة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية».