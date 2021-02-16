الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)



https://www.facebook.com/watch/?v=425556475536562

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «كلمة اليوم».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيس بوك» عن الإنجيل.وجاء ذلك تحت شعار:"كلمة الله تجعلنا نكتشف قيمتها في حياتنا اليوميّة".