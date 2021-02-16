وزيرة الصحة تستعرض تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحى
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:24 ص
مصطفى دياب - فاتن خديوى - سارة سعودىطباعة
استعرضت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحى، مشيرة إلى إن الإصلاح الصحي واجه العديد من التحديات خاصة أنه في الماضي كان 58% فقط من المواطنين يشملهم المنظومة، إلا أننا برؤية القائد حاليا نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين.
وأشارت خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى أنه هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والإنفاق والرقابة عليها.
وقالت: واجهنا العديد من التحديات إلا أن تعليمات الرئيس بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية لتقدم الخدامات كانت أول خطوات الإصلاح الطبي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تلغي انفاق المواطن من "الجيب" برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من أجل العمل على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة على تفعيل المراقبة في المحافظات.
وأشارت خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى أنه هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والإنفاق والرقابة عليها.
وقالت: واجهنا العديد من التحديات إلا أن تعليمات الرئيس بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية لتقدم الخدامات كانت أول خطوات الإصلاح الطبي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تلغي انفاق المواطن من "الجيب" برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من أجل العمل على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة على تفعيل المراقبة في المحافظات.