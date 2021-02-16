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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تستعرض تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:24 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
مصطفى دياب - فاتن خديوى - سارة سعودى
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استعرضت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحى، مشيرة إلى إن الإصلاح الصحي واجه العديد من التحديات خاصة أنه في الماضي كان 58% فقط من المواطنين يشملهم المنظومة، إلا أننا برؤية القائد حاليا نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين.

وأشارت خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى أنه هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والإنفاق والرقابة عليها.

وقالت: واجهنا العديد من التحديات إلا أن تعليمات الرئيس بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية لتقدم الخدامات كانت أول خطوات الإصلاح الطبي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تلغي انفاق المواطن من "الجيب" برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من أجل العمل على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة على تفعيل المراقبة في المحافظات.

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