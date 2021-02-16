مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية الفلسطينية

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس الفلسطينية بحماية جنود الاحتلال.وقال رئيس مجلس سبسطية محمد عازم لوكالة وفا الفلسطينية، إن عددا من جنود الاحتلال أغلقوا الموقع الأثري وانتشروا في المكان منذ ساعات الصباح لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.وأضاف عازم أنه وحسب ما نشرته الصحافة العبرية فان هناك برنامجا لاقتحام المستوطنين للبلدة على ثلاث مجموعات اليوم الثلاثاء.