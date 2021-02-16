فلسطين: نسبة تسجيل الناخبين 92% وإغلاق عملية التسجيل اليوم

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، ان لجنة الانتخابات المركزية ستقوم بوقف المراكز الميدانية للجنة الانتخابات عن استقبال طلبات تسجيل الناخبين الساعة الرابعة عصرا، كما وسيتم إيقاف الموقع الالكتروني للتسجل منتصف الليل.وقال طعم الله، في برنامج "نهار جديد" الذي بث عبر إذاعة فلسطين، إن نسبة التسجيل بلغت 92% وبلغ العدد الاجمالي للمسجلين 2 مليون و5772 ألف مواطن مسجلين في سجلات لجنة الانتخابات المركزية.وأشار طعم الله، الى جهوزية طواقم اللجنة المركزية للانتخابات، والتي ستعمل بعد انتهاء عملية التسجيل على معالجة البيانات، وتجهيز السجل لنشره في 1100 مركز من المراكز، وذلك لإطلاع المواطنين على بيناتهم، وتقديم الاعتراضات وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.