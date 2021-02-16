قوات الاحتلال تهدم عدة مساكن في القدس وتشرد أصحابها

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عدة بركسات سكنية في رأس كبسة برأس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية لوكالة انباء فلسطين الجديدة أن عمليات الهدم التي نفذتها بلدية الاحتلال استهدفت بركسات سكنية لمواطنين من عائلة أبو رموز، وتركت أفراد العائلة في العراء.وقال وفا، إن عملية الهدم لمنازل ومساكن المواطنين لا زالت مستمرة حتى اعداد هذا الخبر.