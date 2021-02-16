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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موجة من الطقس السيئ تضرب القليوبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:29 ص
موجة الطقس السيئ
موجة الطقس السيئ
كتب صلاح حسنى
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تعرضت القليوبية لموجة من الطقس السيئ صاحبتها رياح شديدة وأمطار خفيفة وموجة من الصقيع.

وكانت القليوبية قد رفعت حالة التأهب على مستوى المحافظة في كل القطاعات وشركة مياه المحافظة تحسبًا للأمطار، وفق توقعات الأرصاد الجوية التي حذرت من سقوط الأمطار، كما انتشرت سيارات شفط مياه الأمطار وإعلان الطوارئ.

فيما شهدت بعض المناطق موجة الصقيع وهبوب الرياح بشكل مفاجئ، حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ في حال تطور الأوضاع.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات.

وأضاف في بيان للمحافظة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، مؤكدًا على تواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

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