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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفاظًا على الأرواح.. انتشار رجال المرور لتخفيف آثار الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:31 ص
انتشار رجال المرور
انتشار رجال المرور لتخفيف آثار الطقس السيئ
مريم جبل وعمرو المزيدي
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انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة حالة الطقس والتقلبات الجوية المصاحبة لسقوط الأمطار.

وتراقب الإدارة العامة للمرور الطرق من خلال انتشار أمني مكثف والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، للإبلاغ عن أي شبورة مائية على الطرق، لاتخاذ اللازم حفاظًا على أرواح المواطنين.

ووضعت الإدارة العامة للمرور خُطة مرورية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في ظل وجود طقس غير مستقر، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق وتفادي وقوع الحوادث.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.

كما تم عمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة وموجة الأمطار.

كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء وشركات الصرف الصحي، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.

وفي حالة وجود أعطال أو حوادث، يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.

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