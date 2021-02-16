القصير: إعادة هيكلة الوزارة.. وقانون جديد للزراعة العضوية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تتبنى تنفيذ خطة للإصلاح التشريعي وخاصة في القطاع الزراعي تستهدف تطوير أداءه، موضحا أنه بالنسبة لمشروع قانون الزراعة الموحد، فنظرًا لأن القانون الحالي رقم 53 لسنة 1966 قد مضى عليه فترة طويلة لذلك كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات والمستجدات.وأضاف القصير، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن وزارة الزراعة أعدت بالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية، موضحا أنه تم عرض المشروع على وزارة العدل، حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجاري الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.وأوضح وزير الزراعة، أنه تم التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون، وتم رفعه إلى مجلس النواب، حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعي الأول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.وأشار القصير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية ومراجعته من قبل مجلس الدولة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها، خاصة أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي، ألا أن الهيكل التنظيمي للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام والاختصاصات الجديدة، مشددا على أن ذلك دفع إلى إعادة النظر في هيكلة الوزارة.