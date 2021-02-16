رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القصير: إعادة هيكلة الوزارة.. وقانون جديد للزراعة العضوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:20 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تتبنى تنفيذ خطة للإصلاح التشريعي وخاصة في القطاع الزراعي تستهدف تطوير أداءه، موضحا أنه بالنسبة لمشروع قانون الزراعة الموحد، فنظرًا لأن القانون الحالي رقم 53 لسنة 1966 قد مضى عليه فترة طويلة لذلك كان من الضروري إعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات والمستجدات.

وأضاف القصير، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن وزارة الزراعة أعدت بالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية، موضحا أنه تم عرض المشروع على وزارة العدل، حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجاري الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون، وتم رفعه إلى مجلس النواب، حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعي الأول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.

وأشار القصير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الزراعة العضوية ومراجعته من قبل مجلس الدولة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها، خاصة أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي، ألا أن الهيكل التنظيمي للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام والاختصاصات الجديدة، مشددا على أن ذلك دفع إلى إعادة النظر في هيكلة الوزارة.

موضوعات متعلقة

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الصور

image description

رفع درجة الاستعداد في دمياط الجديدة خوفًًا من تقلبات الطقس

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

رئيس بيرو يقرر محاسبة 500 مسؤول تلقوا تطعيم كورونا سرًا

ألمانيا.. زيادة 165% فى التطعيمات ضد الأنفلونزا سبتمبر 2020

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)