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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالسعد تطالب بأرقام تسجيل ضريبية للجمعيات الأهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:17 ص
هالة أبوالسعد
هالة أبوالسعد
عائشة حسن
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تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن استخراج رقم تسجيل ضريبي للجمعيات الأهلية لتمكينهم من تسجيل البيانات الضريبية على المنظومة الإلكترونية بدلًا من البطاقات الضريبية.

وقالت أبوالسعد، خلال طلب إبداء اقتراح برغبة، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتمتع بإعفائها من الضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية، ويأتي ذلك وفقًا للقانون.

وبالرغم من ذلك إلا أنه تفاجئ عدد كبير من القائمين على تلك الجمعيات بمطالبة مصلحة الضرائب لهم من خلال الموقع الإلكتروني بضرورة إدخال رقم البطاقة الضريبية من أجل تمكينهم من تسجيل البيانات الضريبية الخاصة بهم.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة باستخراج "أرقام تسجيل ضريبية" للجمعيات الأهلية بدلا من البطاقات الضريبية لتسهيل تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

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