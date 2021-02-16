جهود أمنية لحل لغز العثور على جثة شاب داخل شقته بالجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مسكنه، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتم العثور على جثة شاب، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.وأشارت تحريات رجال المباحث إلى وجود شبهة جنائية في وفاته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.