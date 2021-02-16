البابا تواضروس: عيد دخول المسح للهيكل فتح لنا أبواب السماء

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال للحياة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عيد دخول المسيح الى الهيكل.وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد دخول السيد المسيح الى الهيكل يمثل قيمة كبيرة ومعنى مهما للكنيسة، فعندما قامت السيدة العذراء مريم ويوسف النجار بتتميم الناموس، وقدموا المسيح طفلا وذبيحة الشكر، فأصبح هذا العيد يمثل لنا الدخول للسماء لذلك نحن نصلي في صلاة الساعة الثالثة ونقول إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء.