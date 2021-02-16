رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:13 ص
لنوة «الشمس الصغرى»
لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
أعلنت شركة نهضة مصر القائمة على أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ لاستقبال نوة الشمس الصغرى والتي تستمر لمدة 3 أيام مصحوبة بنشاط في حركة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مع انخفاض في درجة الحرارة علي معظم البلاد.

حيث قام عمال النظافة منذ ساعات الصباح الأولي بمعاونة الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة في أعمال كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب شنيشة أو مطبق، ووجه المهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام الشركة، المهندس ابراهيم كمال، المسؤول عن قطاع النظافة الحضارية، بالانتشار الموسع في كافة ارجاء المحافظة من أبوقير شرقا وحتي برج العرب غربا لتخفيف تداعيات هطول الأمطار علي الشوارع والعمل علي كسح المياة لعدم تجمعها في الشوارع والميادين.

وأضاف احمد شحاتة، مدير المركز الاعلامي بالشركة، إنه تم تشكيل غرفه متابعه ميدانية برئاسة حسن حماد، ومحمد السعيد، نواب رئيس القطاع لشرق وغرب الإسكندرية، لمتابعه الحاله اول بأول والدعم بالعماله اللازمة لتخفيف اثار هطول الأمطار وتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة المختلفة.
«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية
«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية
«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية
«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية
«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية
«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية
«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية
«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

اليوم.. السيسى يفتتح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

الصور

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

رئيس بيرو يقرر محاسبة 500 مسؤول تلقوا تطعيم كورونا سرًا

ألمانيا.. زيادة 165% فى التطعيمات ضد الأنفلونزا سبتمبر 2020

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)