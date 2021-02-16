«نهضة مصر» تستعد لنوة «الشمس الصغرى» بالإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر القائمة على أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ لاستقبال نوة الشمس الصغرى والتي تستمر لمدة 3 أيام مصحوبة بنشاط في حركة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مع انخفاض في درجة الحرارة علي معظم البلاد.حيث قام عمال النظافة منذ ساعات الصباح الأولي بمعاونة الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة في أعمال كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب شنيشة أو مطبق، ووجه المهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام الشركة، المهندس ابراهيم كمال، المسؤول عن قطاع النظافة الحضارية، بالانتشار الموسع في كافة ارجاء المحافظة من أبوقير شرقا وحتي برج العرب غربا لتخفيف تداعيات هطول الأمطار علي الشوارع والعمل علي كسح المياة لعدم تجمعها في الشوارع والميادين.وأضاف احمد شحاتة، مدير المركز الاعلامي بالشركة، إنه تم تشكيل غرفه متابعه ميدانية برئاسة حسن حماد، ومحمد السعيد، نواب رئيس القطاع لشرق وغرب الإسكندرية، لمتابعه الحاله اول بأول والدعم بالعماله اللازمة لتخفيف اثار هطول الأمطار وتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة المختلفة.