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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية: «الميرون» يساعدنا في التحكم بشهواتنا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:12 ص
بولس حليم
بولس حليم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي، الحلقة الأحدث من حملة «أقوال آباء الكنيسة».

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الميرون، وتمحورت الحلقة الأحدث حول القديس يوحنا بطريرك القسطنطينية المعروف بيوحنا ذهبي الفم، وقال: «كل الذين مسحوا في العهد القديم كانوا إما ملوكا او كهنة أو أنبياء، أما نحن المسيحيين أصحاب العهد الجديد فلنمسح لكي نصير ملوكا متسلطين على شهواتنا، وكهنة ذابحين أجسادنا ومقدمين إياها ذبائح حية مقدسة مرضية عند الله، وأنبياء لاطلاعنا على أسرار عظيمة».

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم" إنه سيجري طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا: وهذه هي المرة الأربعون التي يُصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها إتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس، وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال، سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف.

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