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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر الجديدة» تؤجل مزايدة بيع قطعتي أرض بـ«هليوبوليس الجديدة» إلى 28 فبراير

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:12 ص
شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إرجاء عقد المزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعتي أرض فضاء مخصصة سكني بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى 28 فبراير الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنه تم تأجيل المزايدة التي كان مقرر عقدها اليوم بناءً على الطلبات المقدمة من مقدمي العروض حتى يتسنى لهم استكمال المستندات المطلوبة.

وكانت الشركة طرحت بيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدانًا للقطعتين بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وحققت مصر الجديدة للإسكان خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 41.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.33 مليون جنيه مقابل 248.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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