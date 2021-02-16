وكيل الشباب والرياضة بالأقصر: دعم جهود «حياة كريمة» واجب واطني

قال حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ان دعم مبادرة حياة كريمة يعد واجبًا وطنيًا واجب الأداء على كل مصري، لكونها طفرة عظيمة في توفير حياة أفضل للمصريين.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات الإدارة المركزية والفرعية، بحضور صلاح رشوان، وكيل المديرية للشؤون الرياضية، وفتحي خير، القائم بأعمال وكيل المديرية لشؤون الشباب، لمناقشة أهم المستجدات التي تخدم قطاع الشباب في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير عدد من مراكز الشباب ضمن برنامج تطوير قرى الريف المصرؤ بالمشروع الرئاسي.واستهدف الاجتماع بحث المشكلات التي واجهت المديرية وإدارتها المركزية والفرعية في الفترة السابقة، والتحديات التي تواجه قطاع الشباب والرياضة بالأقصر في الفترة المقبلة وكيفية تخطيها والتغلب عليها.والقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، الضوء على مبادرة «حياة كريمة» والتي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سوف تتناول كمرحلة أولى تطوير قرى مركزي إسنا وأرمنت، ومنها تطوير المنشآت الرياضية والشبابية بتلك المراكز، مؤكدا أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف هذه المبادرة، وتنمية القرى تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات بما يحقق الأمن والاستقرار.