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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:06 ص
ميناء
ميناء
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 5 آلاف و621 شاحنة،فيما الحاويات الواردة 302 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 3 آلاف و112 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء -أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2643 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72 ألفا و328 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40 ألفا و229 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و434 طنا،وشملت 18 ألفا و414 طن فوسفات، 14.3 ألف طن يوريا، و220 طن رمل، 5.5 ألف طن ملح.

كما بلغت واردات البضائع العامة 52 ألفا و190 طنا وتضمنت 21 ألفا و410 أطنان ذرة، و9.2 ألف طن خردة،و2140 طن خشب زان، و560 طن زيت طعام،و3 آلاف و606 أطنان سكر، و15 ألفا و274 طن قمح.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1176 حاوية مكافئة، تحتوي على خضروات، وحاصلات زراعية، وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والأردن، والجزائر، والسعودية، وألمانيا، وهولندا، وكرواتيا، وسلوفينيا، وأمريكا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة.

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