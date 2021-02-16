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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:06 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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أعلن مصنع للأيس كريم بمدينة أوسنابروك الألمانية عن حدوث تفش كبير لفيروس كورونا المستجد داخله.

وأكد متحدث باسم المصنع صباح اليوم الثلاثاء أنه تم إغلاق المنشأة، وأوضح أن مكتب الصحة في المدينة يعمل حاليا على إجراء اختبارات للعاملين، وبحسب مشغل مصنع " فرونيري"، فإن المنشأة تعد واحدة من أكبر مصانع الأيس كريم في أوروبا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن 170 موظفا في المصنع، على الأقل، أصيبوا بالفيروس، وثبت لدى بعضهم الإصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة من الفيروس والمعروفة باسم "بي7.1.1." شديدة العدوى.

ووصفت عضوة مجلس المدينة، كاتارينا بوتر، الوضع بأنه "مقلق للغاية"، وذلك بحسب إذاعة شمال ألمانيا (إن دي أر).

وجاء في تقرير الإذاعة أن 850 عاملا في المصنع قيد الحجر الصحي حاليا، وسوف يظل المصنع مغلقا حتى يوم 26 فبراير الجاري، على أقل تقدير.

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