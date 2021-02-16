اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في «أحرار الشام»

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية «أحرار الشام»، في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 290 حصر أمن الدولة العليا.كشف أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 2016 وحتى 2017 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلا لم يبلغ الثامنة عشر ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة تولي المتهم الاول قيادة في جماعية إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.وأضاف «وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة أحرار الشام، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».