دورة عن «اللغة العربية» بجامعة الأقصر

تواصل جامعة الأقصر تنفيذ دوره اللغة العربية بعد افتتاحها بحفل بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير مديرية الأوقاف، وكوكبة من المسئولين بالجامعة ومديرية الأوقاف.وبدأت الدورة بالمحاضرة الأولى بعنوان "مقدمه في علم النحو"، وكان المحاضر فيها الدكتور صلاح محمد أبوالحسن أستاذ اللغة العربية المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الألسن بجامعة الأقصر، فيما كانت المحاضرة الثانية في دورة اللغة العربية بعنوان "مقدمة في علم البلاغة"، وكان المحاضر الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد سليمان أستاذ اللغة العربية بقسم اللغة العربية بكلية الألسن ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ومدير مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر.وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن هذه الدورة التدريبية لتكون أولى ثمرات توقيع مديرية أوقاف الأقصر برتوكول التعاون مع جامعة الأقصر، وبحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، موضحًا أن هذا البروتكول يهدف إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية، ومن أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية خلال الفترة المقبلة.