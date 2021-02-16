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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أحوال»: تركيا تراوغ أمريكا بشأن منظومة الصواريخ الروسية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:02 ص
منظومة الصواريخ الروسية
منظومة الصواريخ الروسية
هدير سند
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كشفت شبكة سكاي نيوز، أن تركيا لا تزال مصرة على مراوغة الولايات المتحدة بشأن منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، حيث اقترح وزير دفاعها خلوصي أكار حلا جديدا.

وقالت الشبكة نقلا عن صحيفة "أحوال" التركية، عن وزير الدفاع التركي، قوله" إن تركيا والولايات المتحدة يمكن أن تحل خلافاتهما بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 من خلال تطبيق ما أسماه "نموذج كريت"، وكان" أكار" يشير بشكل مباشر إلى امتلاك اليونان لصواريخ روسية قديمة، كانت قائمة على جزيرة "كريت" منذ سنوات.

وقال: "لقد رأينا هذا من قبل، بغض النظر عن كون النموذج المستخدم في جزيرة كريت قديم، إلا أننا منفتحون على التفاوض".

وكانت قبرص قد طلبت في الأصل شراء صواريخ إس-300، في أواخر التسعينيات لردع التحليق التركي في مجالها الجوي، وهددت أنقرة بتدمير هذه الصواريخ إذا تم نشرهم في الجزيرة المقسمة، مما أثار أزمة كبيرة.
وتم تفادي هذه الأزمة عندما وافقت اليونان على استلام الصواريخ ووضعها في مخزن في جزيرة كريت، ولم تقم أثينا بتنشيط الأنظمة حتى تمرين عسكري في عام 2013.

وأوضحت الصحيفة أن استشهاد أكار بـ"نموذج كريت"، يشير إلى تفعيل تركيا لأنظمة الصواريخ إس-400 في ظل ظروف معينة بدلا من التخلص منها بشكل نهائي.

وأوضح  وزير الدفاع التركي "لن نستخدمها دائما يتم استخدام الأنظمة وفقًا لحالة التهديدات، سنتخذ قرارات بناءً على ذلك، مضيفا أن أنظمة إس -300 اليونانية "لا تعمل بشكل دائم".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بيلنكن دعا، الاثنين، إلى ضرورة تخلي أنقرة عن منظومة الصواريخ الروسية إس-400.

ويقول الأمريكيون إن "إس-400" لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لدى حلف شمال الأطلسي، الذي تنتمي إليه تركيا وكذلك الولايات المتحدة.

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