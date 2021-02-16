نيابة الأقصر تبدأ تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب بالقرنة

بدأت نيابة مركز الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة شاب في العقد الرابع، وبها طلق ناري، ملقاة وسط الزراعات بمنطقة الضبعية بالبر الغربي لمدينة الأقصر.تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، أخطارا من مركز شرطة القرنة، بناء على بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب وسط الزراعات.وانتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ وبمعاينة الجثة تبين انها لشاب يدعى «وليد علي» في العقد الثالث من العمر، وأن الجثة بها طلق نارى أودى بحياته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القرنة المركزي لحين انتداب الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.وشكلت إدارة البحث الجنائي فريق من قيادات المديرية ومباحث القرنة للوصول إلى الجناة، ومعرفة ملابسات الجريمة، والوصول إلى مرتكبي الواقعة.