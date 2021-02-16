إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، إغلاق المجرى الملاحي تماما أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط ؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.وشهدت المناطق الشمالية لمحافظة كفرالشيخ (البرلس وبلطيم ومطوبس وقرى بر بحري) سقوط أمطار غزيرة منذ فجر اليوم الثلاثاء،مما أثر على حركة سير السيارات والشاحنات على الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والإسكندرية في القطاعين 5 و6.ووجه محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين كافة الأجهزة بالتحرك السريع لإزالة آثار الأمطار من الشوارع والطرق ورفع درجة الاستعداد القصوى.