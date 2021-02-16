رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري: 11 مليار جنيه لمشروعات الري الحديث ضمن «حياة كريمة»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:59 ص
وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى
وائل القمحاوى
طباعة
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، مؤكدًا أن كافة المشروعات تسير وفقًا للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.

كما أوضح  عبد العاطى، إنه جار تنفيذ تأهيل ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، حيث تم تنفيذ أعمال بحوالى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال اخري بحوالي 5.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة 12 مليار جنيه تقريبًا خلال العام المالى القادم، بهدف الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام القادم.

كما أعلن وزير الري، الثلاثاء، عن عدة مشروعات مقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تخدم 51 مركزا على مستوى الجمهورية، ومن المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقي وكذا إدخال نظم الري الحديث بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الاراضي الزراعية مما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل على رفع مستوى المعيشة.

وأشار وزير الموارد المائية والرى، إلى تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية بطول 16 كم ومقترح لها مبلغ 1.4 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحرى والقبلى.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

image description

رفع درجة الاستعداد في دمياط الجديدة خوفًًا من تقلبات الطقس

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

مقتل 35 شخصا وفقدان أخرين في حادث سير بالهند

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)