وزير الري: 11 مليار جنيه لمشروعات الري الحديث ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، مؤكدًا أن كافة المشروعات تسير وفقًا للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.كما أوضح عبد العاطى، إنه جار تنفيذ تأهيل ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، حيث تم تنفيذ أعمال بحوالى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال اخري بحوالي 5.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة 12 مليار جنيه تقريبًا خلال العام المالى القادم، بهدف الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام القادم.كما أعلن وزير الري، الثلاثاء، عن عدة مشروعات مقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تخدم 51 مركزا على مستوى الجمهورية، ومن المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقي وكذا إدخال نظم الري الحديث بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الاراضي الزراعية مما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل على رفع مستوى المعيشة.وأشار وزير الموارد المائية والرى، إلى تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية بطول 16 كم ومقترح لها مبلغ 1.4 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحرى والقبلى.