زعيم المعارضة التركية: حكومة انقلاب مدني تحكم البلاد

شن زعيم المعارضة التركية كليجدار أوغلو، هجوما عنيفا ضد الحكومة التركية ورئيس البلاد أردوغان، وقال إن حكومة انقلاب مدني تحكم البلاد، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم وشركاءه في الحكم، بالتهرب من الأزمة الاقتصادية عبر التسويق لدستور جديد.وقال باباجان الاثنين، في مقابلة صحافية، إن حكومة أردوغان تحاول خلق أحداث جديدة لصرف النظر عن المشاكل الأساسية لتركيا. وأضاف "أولئك الذين لا يستطيعون إنتاج أفكار لحل المشاكل العميقة لبلدنا يحاولون خلق أجندة من خلال اتباع سياسة طويلة الأمد لاستقطاب الجماهير، منذ عام ونحن نعمل ليل نهار وننتج سياسات لحل المشاكل، لم نقم بسياسة إنتاج الكلمات والمشاجرة، ولن نفعل ذلك".واتهم باباجان ائتلاف حزب العدالة والتنمية وشريكه حزب الحركة القومية، وحزب وطن المقرب من الائتلاف الحاكم، بـ"التهرب من الأزمة الاقتصادية التي وقعوا بها" عبر إنشاء أخبار ترتكز على قضايا "الدين والوطن" ليقوموا بالتسويق لدستور جديد للبلاد.