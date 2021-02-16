رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة البيئة توجه بسرعة تشغيل المحطات الوسيطة لجمع المخلفات بالمحافظات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:58 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أحمد أبو المحاسن
طباعة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة الإسراع في تشغيل المحطات الوسيطة التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها بالفعل للمحافظات، ومتابعة المحطات الوسيطة القائمة والانتهاء من عملية تسليم المعدات لانضمامها للمنظومة حتى تساعد في كفاءة عملية جمع المخلفات.

أوضحت خلال لقاء وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020.

وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص عقود التشغيل إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء بتحديد التكاليف التشغيلية ومقترح الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات البلدية، ليتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية لقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والتي تقوم وزارة البيئة بإعدادها، معلنة أنه تم الانتهاء من اعداد مسودة اللائحة، وسيتم مشاركتها مع وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأي فيها وإدراج كافة الملاحظات قبل عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود وزارة البيئة فيما يخص الدعم المؤسسي والمشاركة الاجتماعية لمنظومة المخلفات البلدية، ومنها حملة "جميلة يا مصر" والتى ستطلقها وزارة البيئة خلال شهر مارس بهدف التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات وطرق التعامل مع المخلفات الصلبة، وما يتم تنفيذه في مشروعات البنية التحتية.

كما أكدت وزيرة البيئة على حرص وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة، خاصة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم التنسيق مع المحافظين لتحديد مواقع بالمحافظات المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة في المرحلة الأولى وهي: "الجيزة، الغربية الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية".

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إعداد جدول زمنى خلال الأيام المقبلة لتنظيم لقاءات لوزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض ما تم على أرض المحافظات فيما يخص برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وما تتضمنه من تطوير البينة الاساسية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير، وكذا مناقشة الخطط التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما اتفق اللواء محمود شعراوى والدكتورة ياسمين فؤاد على تنظيم لقاءات وزيارات للسادة أعضاء مجلس النواب مع قيادات الوزارتين لزيارة المشروعات المنفذة على أرض الواقع بمحافظاتهم فى إطار المنظومة الجديدة للمخلفات لإطلاعهم على آخر المستجدات التى شهدتها المحافظات منذ بدء التنفيذ الفعلى للمنظومة وحتى الآن ليكونوا على دراية وعلم كامل بما يتم فى إطار المنظومة باعتبارهم نواب الشعب ويلتقون مع المواطنين فى دوائرهم بصورة مستمرة.

موضوعات متعلقة

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

تفاصيل موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

اليوم.. السيسى يفتتح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية

الصور

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

image description

رفع درجة الاستعداد في دمياط الجديدة خوفًًا من تقلبات الطقس

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

مقتل 35 شخصا وفقدان أخرين في حادث سير بالهند

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)