رئيس بيرو يقرر محاسبة 500 مسؤول تلقوا تطعيم كورونا سرًا

أعلن رئيس بيرو، فرانسيسكو ساجاستي، اليوم الثلاثاء، عن تطعيم حوالي 500 شخص، بمن في ذلك كبار المسؤولين، سرا ضد فيروس كورونا، قبل موافقة السلطات الطبية المحلية على اللقاح.وقال ساجاستي، في تصريحات صحفية اليوم، إنه شعر بالغضب وخيبة الأمل عندما علم أن 487 شخصا، بمن في ذلك الكثير من الموظفين المدنيين، استغلوا مناصبهم الرسمية لتلقي لقاحات "سينوفارم" ضد كورونا، المخصصة للتجارب السريرية.وشدد رئيس بيرو، على ضرورة تحمل المسؤولية، ويجب أن تتم محاسبتهم أمام القضاء أو أمام المؤسسات الأخرى.وأعلن رئيس بيرو، في وقت سابق، أنه قبل استقالة وزيرة الصحة بيلار مازيتي بعد فضيحة تطعيم الرئيس السابق مارتن فيزكارا بلقاح كورونا، قبل توفره على نطاق واسع في البلاد.