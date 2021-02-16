وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان تطورات منظومة المخلفات الصلبة

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة" بالمحافظات، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.وأكد اللواء محمود شعراوي، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي الحضاري للشارع المصري من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج الأول للمنظومة يسير وفقًا للخطة الموضوعة والخاص بتطوير البنية الأساسية والتي تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذا المدافن الصحية ومصانع التدوير وإغلاق المقابل العشوائية والتي تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.وشدد شعراوي على أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع بتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.وأكد على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة للمنظومة والتي تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة.