استمرار فتح البوغاز في أول أيام «نوة الشمس الصغرى» بالإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار فتح البوغاز، على الرغم من سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق غرب المحافظة بالتزامن مع بداية نوة الشمس الصغرى التي تستمر لمدة 3 أيام.ومن جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي لإعادة غلق البوغاز، حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.وتشهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار خفيفة، وذلك بالتزامن مع بداية نوة الشمس الصغرى التي بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام متواصلة.واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الاستعدادات وانتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة.وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى تمركز عدد من السيارات التى يتم الدفع بها خلال النوة نحو 120 سيارة وبدالة يتم تمركزهم بجميع الشوارع إلى حين انتهاء النوة.فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.وناشدت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.