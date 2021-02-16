استمرار فتح البوغاز في أول أيام «نوة الشمس الصغرى» بالإسكندرية
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:54 ص
الإسكندرية - مصطفى فتحي:طباعة
أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار فتح البوغاز، على الرغم من سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق غرب المحافظة بالتزامن مع بداية نوة الشمس الصغرى التي تستمر لمدة 3 أيام.
ومن جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي لإعادة غلق البوغاز، حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.
وتشهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار خفيفة، وذلك بالتزامن مع بداية نوة الشمس الصغرى التي بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام متواصلة.
واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الاستعدادات وانتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة.
وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى تمركز عدد من السيارات التى يتم الدفع بها خلال النوة نحو 120 سيارة وبدالة يتم تمركزهم بجميع الشوارع إلى حين انتهاء النوة.
فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وناشدت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
ومن جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي لإعادة غلق البوغاز، حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.
وتشهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار خفيفة، وذلك بالتزامن مع بداية نوة الشمس الصغرى التي بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام متواصلة.
واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال رفع درجة الاستعدادات وانتشار السيارات والبدالات على مستوى المحافظة بالكامل وذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع كل أجهزة المحافظة.
وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن العمل مستمر على مدى الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى تمركز عدد من السيارات التى يتم الدفع بها خلال النوة نحو 120 سيارة وبدالة يتم تمركزهم بجميع الشوارع إلى حين انتهاء النوة.
فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وناشدت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.