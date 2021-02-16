بيلوسي: سنشكل لجنة على غرار «11 سبتمبر» حول اقتحام الكابيتول

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة على غرار لجنة 11 سبتمبر للنظر في التمرد المميت الذي وقع في مبنى الكابيتول.وأضافت بيلوسي، أن اللجنة ستحقق وتقدم تقريرا عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي في 6 يناير 2021 على مجمع الكابيتول بالولايات المتحدة.وقالت بيلوسي في رسالة إلى الديمقراطيين، إن مجلس النواب سيطرح أيضا إنفاقا إضافيا لتعزيز الأمن في مبنى الكابيتول، وفقا لما نقلته قناة "العربية".وبعد تبرأة الرئيس السابق دونالد ترمب في محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، بدا أن الدعم من الحزبين يتزايد للجنة مستقلة لفحص عملية اقتحام الكونجرس.ومن المقرر عقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الشهر حول اقتحام الكابيتول، وطلبت بيلوسي من الجنرال المتقاعد بالجيش راسل أونوريه قيادة مراجعة فورية لعملية الأمن في الكابيتول.وتابعت بيلوسي في رسالتها: "من الواضح من النتائج التي توصل إليها ومن محاكمة العزل، أنه يجب أن نصل إلى حقيقة كيفية حدوث ذلك، وبينما نستعد للجنة، يتضح أيضا من التقرير المؤقت للجنرال أونوريه أننا يجب أن نضع تمويلا يضمن سلامة الأعضاء وأمن مبنى الكابيتول".ولفت المشرعون من كلا الحزبين، إلى احتمال إجراء المزيد من التحقيقات.ومن المحتمل أن يتطلب إنشاء لجنة مستقلة على غرار اللجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر، تشريعا تتم الموافقة عليه، ومن شأن ذلك أن يرفع التحقيق خطوة إلى أعلى، ويقدم محاسبة نهائية مدعومة من الحكومة للأحداث.فيما ستشكل تلك اللجنة مخاطر زيادة حدة الانقسامات الحزبية أو حجب الأجندة التشريعية للرئيس جو بايدن.من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، حليف بايدن: "ما يزال هناك المزيد من الأدلة على أن الشعب الأمريكي بحاجة إلى الاستماع إليه، ولجنة على غرار لجنة 11 سبتمبر هي وسيلة للتأكد من أننا نؤمن مبنى الكابيتول في المستقبل".