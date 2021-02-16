«كهرباء القناة» تعلن حالة الطوارئ استعدادا لسوء الأحوال الجوية

أعلن المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن تشكيل غرفة عمليات مكبرة برئاسته لمتابعة الظروف الجوية والتغيرات المناخية.وقال السيد، إنه وجه بانتشار فرق الطوارئ من الشركة واستعدادها لأي أحداث قد تشهدها المحافظة مع الحالة الجوية السيئة التي حذرت منها الأرصاد.وأشار السيد إلى أنه تم التنبيه علي قطاع الهندسة بالشركة بمتابعة مستجدات الحالة الجوية ومتابعة أي بلاغات والتعامل معها علي وجه السرعة والمتابعة مع غرفة العمليات أول بأول.وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مركز ومدينة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، قبل قليل، عن فصل التيار الكهربائي، عن 6 مناطق بمركز ومدينة القنطرةغرب؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.وأشار بيان صادر عن شبكة كهرباء القنطرة غرب، إلى أن فترة الانقطاع ستكون بدايةً من التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى إنتهاء أعمال الصيانة.وأوضح البيان، فصل التيار الكهربائيّ، عن منطقة الاخارسة، المعازة، نمرة 3 الروضة، وقرية ابو خليفة، ومحطة مياه الكيلو 19، والقراقرة.