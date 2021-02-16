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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نشاط ملحوظ للرياح وظهور السحب المتوسطة في سماء الوادي الجديد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:52 ص
رياح
رياح
محمد مهدي
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شهدت محافظة الوادي الجديد منذ صباح اليوم الثلاثاء، نشاط رياح ملحوظ وظهور سحب متوسطة غطت سماء المحافظة مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، وإنخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت المحافظة اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السئ الذي تشهده محافظات مصر خلال الساعات المقبلة، وكثف رجال الوحدات المحلية استعداداتهم لمواجهة الطقس السئ بجميع إمكانياتهم وسياراتهم، حيث تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بكل مركز مرتبطة بجميع الوحدات المحلية القروية للتبليغ حال وجود أي تغيرات مناخية في المراكز الخمس.

كما كثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

وشهدت بعض المناطق المكشوفة والصحراوية موجة بارد ونشاطًا للرياح محملة بالأتربة بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.

ورفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.

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