الرى: 10 مليارات جنيه لمشروعات البنية القومية فى سيناء

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه سيتم تنفيذ مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة لأعمال استكمال إنشاء المآخذ وشبكات الرى والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بمناطق المشروع، بتكلفة إجمالية تزيد عن ١٠ مليارات جنيه، بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل ٥ ملايين متر مكعب يوميا من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية ٩٥٠ مليون جنيه.كما أوضح وزير الرى، الثلاثاء، إنه سيتم إنشاء وتنفيذ أعمال "سحارات - مصارف مكشوفة - مواسير " لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية ١.٧٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ٦٠% من أعمال مشروع بحر البقر من أعمال المسار ومحطات الرفع.وأشار عبدالعاطي، إلى الإنتهاء من مشروع إنشاء الترعة الفرعية رقم ٤ بمنطقة توشكى بطول ٩ كيلو متر بتكلفة ١.٢ مليار جنيه تقريبا بخطة العام المالى الحالى واستكمال المنشآت والبنية التحتية الخاصة بالمسار بتكلفة ٢.١٠ مليار جنيه.كما أنه من المستهدف تنفيذ عدة مشروعات منها أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية ومقترح لها مبلغ ٢.٤٠ مليار جنيه تقريبا، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية ومقترح لها مبلغ ٨٤٦ مليون جنيه، ومشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان ومقترح له مبلغ ١١ مليار جنيه، ومشروع إنشاء وإحلال 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية ومقترح له مبلغ ١.٥٠ مليار جنيه تقريبا، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبقية في مجال الموارد المائية ومقترح لها مبلغ ١٠٩ ملايين جنيه.