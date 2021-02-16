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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم السعودية: قوات الدفاع تتصدى بقوة وحزم للهجمات الحوثية المستمرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:49 ص
قوات الدفاع
قوات الدفاع
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تناولت صحيفة "اليوم السعودية" قدرات وقوة قوات الدفاع السعودي في التصدي لأي عدوان واعتداء يهدف لتهديد أي بقعة من أراضي المملكة العربية السعودية، والأنفس البشرية التي تقيم علـيها، والأعيان المدنية فيها، وهو واقع يمكننا أن نلمسه عبر تلك الجهود المستديمة لأبطال الدفاع الجوي السعودي وقدرتهم على التصدي للهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، والتي تتم بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

فقالت في افتتاحيتها تحت عنوان" أبطال الدفاع … وإرهاب إيران" اليوم الثلاثاء، إنه لو نظرنا للوضع الراهن بما يتعلق باستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في تنفيذ هـذه الهجمات بطريقة ممنهجة، سندرك أنها لا تملـك أي استراتيجيات أو أهداف واضحة، بقدر ما هي استمرار في تنفيذ أوامر النظام الإيراني، والذي لا يزال يوفر لها الدعم والتسليح رغم كل الحيثيات المحيطة بهذا الواقع من رفض دولي، إلا أنه يصر على المضي قدما في تنفيذ منهجيته الـقائمة علـى تبني الـكيانات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن الـقانون وتسخيرها لتنفيذ المزيد من الاعتداءات والجرائم بغية زعزعة أمن واستقرار العالم.

وأضافت وبالرغم من كل محاولات الميليشيا الحوثية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة متعمدة وممنهجة، لا تزال قوات الدفاع الجوي السعودي تثبت لنا يوما تلو الآخر مدى احترافيتها في التعامل مع الهجمات الإرهابية الحوثية.

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