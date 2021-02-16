في ذكرى استشهاده.. من هو القديس بولس السرياني؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد القديس بولس السرياني.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ«السنكسار»، إنه «في مثل هذا اليوم استشهد القديس بولس السرياني، الذي ولد بمدينة الإسكندرية من أبوين سرياني الجنس، ثم سكنا في مدينة الأشمونين، واقتنيا أموالًا كثيرة عن طريق التجارة، وسمع القديس بولس بتعذيب الولاة للمسيحيين، فلما توفي أبواه، وزع الأموال على المساكين وصلى إلى الله أن يهديه إلى الطريق الذي يرضيه، فأرسل له ملاكه سوريئيل».وأضاف: «وقال له: قد رسم لي الرب أن أكون معك وأقويك فلا تخف. فقام وأتى إلى والي انصنا واعترف أمامه بالسيد المسيح، فأمر بأن يُعرى من ثيابه، ويضرب بالسياط، ثم توضع مشاعل في جنبيه، فلم يخف ثم حاول إغراءه بالمال فقال له: قد ترك لي أبواي كثيرًا من الذهب والفضة فلم ألتفت إليها حبًا في المسيح، فكيف أنظر إلى مالك الآن؟ فغضب الوالي وعذبه بكل أنواع العذاب. فجاء إليه الملاك سوريئيل وشفاه وعزاه وقواه، وبعد ذلك أمر الوالي أن يطلقوا عليه حيات سامة فلم تؤذه».وتابع: «ولما مضى الوالي إلى الإسكندرية أخذه معه إلى هناك وأودعه في السجن، حيث التقى بصديقيه القديسين الأنبا إيسى وتكله أخته، فصافحهما وابتهجت أرواحهم، وأوحى إليه الرب أنه سيستشهد في هذه المدينة، ولما عزم الوالي علي العودة أمر فقطعوا رأس القديس بولس علي شاطئ البحر، فأتى قوم من المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه وحفظوه عندهم».