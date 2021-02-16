رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا: وصول أول دفعة من لقاح «فايزر-بايونتيك» الأحد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:48 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تصل أول دفعة من لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى ماليزيا يوم الأحد المقبل، مؤكدا بدء تنفيذ برنامج التطعيم الوطني ضد الفيروس على مراحل بداية من 26 فبراير الجاري.

وأوضح ياسين- في خطاب افتتاحي خلال إطلاق دليل برنامج التطعيم الوطني، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- أنه سيتلقى اللقاح في اليوم الأول من تنفيذ البرنامج، إلى جانب العاملين في الخطوط الأمامية، مضيفا أن المرحلة الأولى من البرنامج- المنتهية في أبريل 2021- ستشمل العاملين في الخطوط الأمامية، تليها المرحلة الثانية- التي ستتم في الفترة ما بين أبريل وأغسطس المقبل- للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة -التي ستبدأ من مايو هذا العام حتى فبراير من العام المقبل- فهي تخص البالغين من العمر 18 عاما فأكثر، قائلا "تنفيذ برنامج التطعيم الشامل يهدف إلى ضمان إمكانية تكوين المناعة الجماعية في المجتمع المحلي من أجل كسر سلسلة العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشارها".

موضوعات متعلقة

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

الصور

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

image description

رفع درجة الاستعداد في دمياط الجديدة خوفًًا من تقلبات الطقس

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

مقتل 35 شخصا وفقدان أخرين في حادث سير بالهند

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)