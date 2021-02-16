رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس في الأقصر

رفعت محافظة الأقصر، درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء، بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية، المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.وطالب محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث المواطنين، بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراويه والزراعية داخل المحافظه وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المتوقعة، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الآمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية.وأضاف أنه في حال حدوث أي طارئ الأتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903.