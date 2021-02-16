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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف هولندية من الأتراك في البلاد بسبب خطابات أردوغان المؤيدة للمتطرفين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:47 ص
اردوغان
اردوغان
أمينة ذكى
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أكدت هيئة مكافحة الإرهاب الهولندية NCTV أنها تحقق في كيفية تأثير سياسة وخطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هولندا والمخاوف الأمنية المحلية لاسيما مع كثرة أفراد المجتمع التركي في هولندا وفقا لما نقله موقع nltimes الهولندي.

ووفقا للصحيفة فإن هيئة مكافحة الإرهاب الهولندية NCTV تجري تحليلًا سريًا، بسبب مخاوف من الهيئة من أن يكون المجتمع الهولندي التركي "عرضة لتأثير تركيا" وخطاب أردوغان المؤيد لجماعات الاسلام السياسي والجهاديين والسلفيين في بعض الأحيان.

ووفقا لمذكرة هيئة مكافحة الارهاب الهولندية، فأن العديد من الأتراك الهولنديين مؤيدون لأردوغان ويشعرون بالارتباط الوثيق مع تركيا، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يكون له عواقب على "الاستقرار الاجتماعي والسياسي في هولندا".

وأعربت NCTV عن أسفها لتسريب التحقيق السري فيما أكدت أنه يتم توسيع التحقيق ومن المتوقع أن تدخل فيه أطراف من الجيش والمخابرات العامة.

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