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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى نياحة القديس «برسوما أب رهبان السريان»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:47 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة القديس برسوما أب رهبان السريان.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار": "إن في مثل هذا اليوم من سنة 458 تنيح الأب المغبوط الأنبا برسوما أب رهبان السريان، وكان أبوه من ساموساط، وتنبأ عنه رجل قديس قبل ولادته قائلا لوالديه سيخرج منكما ثمر صالح وينتشر ذكره في الأرض، وقد تم هذا القول إذ أنه عندما شب برسوما قليلا ترك أبويه وقصد نهر الفرات، حيث أقام زمانا عند رجل قديس يدعي إبراهيم، وبعد ذلك انفرد في الجبل، فاجتمع حوله تلاميذ كثيرون وكان يصوم أسبوعا أسبوعا، وقد أجرى الله على يديه أيات كثيرة، وحدث في بعض الأيام غلاء في تلك البلاد، فعرفه الرب بصلاته، وكان معاصرا للقديس سمعان العمودي، الذي لما علم به زاره وتبارك الاثنان من بعضهما".

وأضاف: "وقد اشتهر بمقاومته لشيعة نسطوريوس، وشهد مجمع أفسس بدعوة من الملك ثاؤدسيوس الصغير الذي أكرمه كثيرا، بعد أن يسعى به البعض إليه بأنه يعيش ببذخ، وإذ استدعاه ورأي صلاحه وتقشفه، وكذب المتقولين عليه، أعاده إلى ديره بالإكرام والإجلال، ولما جمع مرقيان الملك المجمع الخلقدوني، طلب الأباء من الملك إلا يدعي برسوما إلى المجمع لعلمهم بالنعمة التي فيه، ولما قرر المجمع القول بالطبيعيتين، قاوم القديس برسوما هذه التعاليم الباطلة فنالته شدائد كثيرة من شيعة الخلقيدونيين، وبعد ذلك لما أراد الرب إن ينقله من هذا العالم أرسل إليه ملاكه يعرفه انه لم يبق له إلا 4 أيام، فأوصى تلاميذه إن يذهبوا إلى بعض البلاد المجاورة، ويثبتوا أهلها على الإيمان الأرثوذكسي، ثم باركهم وتنيح بسلام، وقد ظهر وقت نياحته عمود نور قائم على باب قلايته، أبصره المؤمنون من بعد، فأتوا ووجدوه قد تنيح، فتباركوا منه ودفنوه بإكرام".

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