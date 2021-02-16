رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طبيبة نفسية توضح أبرز الأوهام عن علاج العلاقات الزوجية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:28 ص
علاج العلاقات الزوجية
علاج العلاقات الزوجية
وكالات
طباعة
يحجم معظم الناس عن الحديث عن التفاصيل الحميمية في حياتهم، وبالتالي عندما يقرر شخصان المشاركة في علاج خاص للعلاقات الزوجية، فإن أقل ما يقال عن هذا هو أنه تصرف شجاع.

وبالنسبة للكثيرين، من الصعب للغاية التغلب على الموانع الداخلية والإقدام على مثل هذه الخطوة الجريئة، والمطلوبة، ولكن غالبا ما يرجع هذا إلى أن الأشخاص لا يفهمون بشكل كامل ما الذي يدور بشأنه العلاج.

وقامت هولي باركر، وهي طبيبة نفسية ومحاضرة في علم نفس الأزواج بجامعة هارفارد الأمريكية، مؤخرا بتناول بعض الأساطير المحيطة بعلاج الأزواج، وذلك في مجلة "سيكولوجي توداي".

- الأسطورة الأولى: الملاذ الأخير

يعتقد كثيرون أن علاج الأزواج غير مبرر إلا عندما يلوح الانفصال، أو الطلاق، في الأفق، غير أن الدراسات أظهرت أن أقلية فقط من الأزواج الذي يخضعون للعلاج، لديهم شكوك بشكل مستقبل علاقاتهم على الأمد البعيد.

وتقول باركر: "يجب ألا تكون علاقاتكم قد اقتربت من الهاوية، أو أن يكون لديكم مشاكل خطيرة، للتفكير في العلاج، مشيرة إلى أن نحو نصف المشاركين في الدراسة إن دوافعهم للعلاج كانت إدارة خلافاتهم بشكل أفضل، وقال أكثر من ربع الأزواج إن الرابطة بينهم لا تزال قوية ولكنهم يريدون إنعاشها وتجديدها".

- الأسطورة الثانية: انتبه، أرض معركة

يخشى البعض من أن يلقى عليهم اللوم، وأن يتعرضوا للهجوم خلال جلسة العلاج، ومن المفهوم أن لا يريد أحد ذلك، غير أن العلاج الذي تتم إدارته بشكل مهني لا يدور حول نقاشات قبيحة.

ومن أجل إنجاح الأمر، فإن بناء تحالف علاجي هو المهمـ بحيث يكون هناك رباطا وجدانيا بين المعالج والثنائي الذي يخضع للعلاج، ويجب ألا يصل الأمر إلى خلاف اثنين ضد واحد.

- الأسطورة الثالثة: الحذر والتدخل

لدى كثير من الأشخاص تحفظات بشأن السماح لآخر غريب التدخل في حياتهم كثنائي، ويرون أنهم يمكنهم فهم مشاكلهم مع بعضهم بعضا.

وتقول باركر إن الثنائيات ليست دائما قادرة على رؤية الصورة الكلية لخلافاتها، وقد يكون ذلك خلاف غير مضر على ما يبدو بشأن غسل الأطباق، يدور في الحقيقة حول شيء مختلف بالكامل، ويمكن أن تساعد وجهة نظر شخص خارجي في تقدير مجال رؤية أوسع في هذه الحالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

اليوم.. السيسى يفتتح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية

الصور

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

رئيس بيرو يقرر محاسبة 500 مسؤول تلقوا تطعيم كورونا سرًا

ألمانيا.. زيادة 165% فى التطعيمات ضد الأنفلونزا سبتمبر 2020

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)