سوء الأحوال الجوية يغلق بوغاز رشيد ويمنع الصيد بالبحيرة

تشهد معظم قرى ومراكز محافظة البحيرة اليوم، موجة من الطقس السيئ وانخفاضًا فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع المصاحب لرياح شديدة، ما تسبب فى غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد.يأتى ذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس السيئ المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة، والتى يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة التي تكون رعدية أحيانًا.وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر، مؤكدًا على تواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.وشدد محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة التى قد تستمر لمدة يومين، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كل الجهود والتنسيق بين الجهات- كل فى موقعه- لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، وإخلاء جميع مناطق الخطورة المنخفضة وفقًا للخطط المعدة سلفًا.