قطع الكهرباء عن 6 مناطق في القنطرة غرب بالإسماعيلية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي، عن 6 مناطق؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.وأشار بيان صادر عن شبكة كهرباء القنطرة غرب، إلى أن فترة الانقطاع ستكون بدايةً من التاسعة صباح اليوم، وحتى انتهاء أعمال الصيانة.وأوضح أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق «الأخارسة، المعازة، نمرة 3 الروضة، وقرية أبو خليفة، ومحطة مياه الكيلو 19، والقراقرة».